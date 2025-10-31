Igualtat impulsa un proyecto para despertar vocaciones en ámbitos donde las mujeres "son minoría"

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha impulsado el nuevo proyecto +Dones +Futur: Despertem vocacions, un proyecto educativo para fomentar vocaciones y visibilizar referentes femeninos en ámbitos donde las mujeres "aún son minoría".

En la presentación del proyecto este viernes, en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la consellera Eva Menor ha recordado que desde pequeñas las mujeres reciben mensajes que condicionan lo que piensan que pueden ser o estudiar: "Nos dicen qué es cosa de niñas y qué de niños", informa el departamento en un comunicado.

"Esto son estereotipos de género y tenemos que romperlos" insiste Menor, que añade que las mujeres tienen un conjunto de oportunidades a escoger y que deben ser ellas quienes decidan voluntariamente lo que quieren estudiar y ser.

La iniciativa amplía la experiencia del proyecto 'La indústia s'obre a l'escola', para incorporar nuevos sectores profesioales y reforzar la presencia de las mujeres en "ámbitos estratégicos de futuro".

La nueva etapa incorpora tres líneas de trabajo --vocaciones en la industria, en STEAM y en el sector primario-- y para el curso 2025-2026 ya hay 74 centros educativos y 31 empresas y organizaciones de toda Catalunya que participan en el programa, y en este último trimestre del año están previstas 22 visitas por todo el territorio.