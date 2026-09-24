La II feria del empleo 'GiraFeina+45' se celebrará en Mollet (Barcelona) el 14 de octubre

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La II feria del empleo 'GiraFeina+45' se celebrará en Mollet del Vallès (Barcelona) el miércoles 14 de octubre con más de 40 empresas y más de 250 ofertas de trabajo.

Promovida por el Ayuntamiento y por la Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental, tendrá el lema 'Un día para encontrar trabajo' y tendrá lugar en el Mercat Vell, informa el Consistorio este jueves en un comunicado.

Se hará de 9 a 19 horas en dos turnos de atención (de 9 a 13 y de 15 a 19): más de 40 empresas plantearán más de 250 ofertas en sectores como el alimentario, transporte, comercio y distribución, salud y servicio a las personas, servicios a las empresas, industria (metal, electrónica, construcción), seguros y productos financieros.

LA ALCALDESA Y PEP GARCIA

La alcaldesa, Mireia Dionisio, ha destacado que "es una oportunidad para conectar" el talento y la experiencia de las personas con las necesidades reales de las empresas del territorio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona en el Vallès Oriental, Pep Garcia, ha afirmado que se trata de favorecer la inserción laboral, retener talento y conectar empresas con personas que busquen trabajo, y ha valorado el crecimiento de la feria respecto a la I edición.

En la presentación de la feria han intervenido dos aspirantes que participaron en la I edición, y también la Fundació Sanitària de Mollet, que participará en la II edición.

PERFILES MÁS DEMANDADOS

Este año algunos de los perfiles más demandados por las empresas participantes son operarios/arias industriales, mozo/a de almacén, conductores, personal de supermercado y tienda, auxiliar del Servicio de Atención a domicilio (SAD) y personal administrativo y ventas.

Hasta ahora se han inscrito más de 300 personas, y las inscripciones continúan abiertas a través del web: molletvalles.girafeina45.cat .

Como novedad, participará la asociación Xarxa en Rosa, que apoya a mujeres que han superado un cáncer de mama, promoviendo su bienestar, autonomía y reincorporación activa a la vida social y laboral.