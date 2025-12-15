Ikea abrirá una nueva tienda urbana y un punto de recogida en Girona el 21 de enero

Una tienda Ikea. - IKEA

GIRONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ikea ha anunciado que abrirá una nueva tienda urbana en Girona y un punto de recogida en Vilablareix (Girona) el 21 de enero, informa en un comunicado este lunes.

Ambos locales han supuesto una inversión conjunta de cinco millones de euros y la creación de 60 puestos de trabajo, y el local de Girona estará en el número 61 de la carretera de Barcelona.

La tienda contará con alrededor de 1.200 productos de venta directa, así como asesoramiento en decoración y planificación, y una zona de restauración de 90 metros cuadrados.

El nuevo punto de recogida está en el número 5-7 de la calle Ciurana de Güell de Vilablareix y permitirá la recogida de pedidos tanto en la tienda como por Internet.

Ikea ha explicado que con estas aperturas refuerza su presencia en Catalunya, donde cuenta con tres tiendas tradicionales, tres tiendas de formato urbano y cuatro espacios de planificación, además de varios puntos de recogida.