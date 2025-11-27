Illa aboga por una "gobernanza mediterránea renovada" que permita avanzar en prosperidad y paz

Foto de familia del 10o Foro Regional de la UpM - JORDI BEDMAR PASCUAL

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este jueves por una "gobernanza mediterránea renovada" donde instituciones y territorios trabajen por un Mediterráneo próspero y en paz.

Lo ha dicho tras participar en una cena con motivo del décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y tras haber firmado, previamente, una declaración de intenciones entre el Govern y la UpM para establecer un marco estable de cooperación institucional, según explica un comunicado de la Generalitat.

En su intervención, Illa ha celebrado el nuevo pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea así como el compromiso de renovar el mandato de la UpM con la voluntad de jugar "un papel central en la implementación de este nuevo marco de cooperación y de reforzar ámbitos clave como la juventud, la innovación, la sostenibilidad, la gestión de la migración y la seguridad".

Tras reivindicar la Declaración de la cumbre Euromediterránea de Regiones, ha instado a las instituciones europeas a crear un comité territorial "de seguimiento del pacto, a establecer un fondo de asistencia técnica para la cooperación descentralizada y a garantizar el acceso directo a la financiación para regiones y ciudades".

Además de defender una gobernanza inclusiva y multinivel, ha asegurado que con la firma el viernes del nuevo pacto por el Mediterráneo empieza "un camino hacia alianzas más inclusivas, conectadas y transformadoras".

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

En el marco del foro, Illa y el secretario general de la UpM, Nasser Kamel, han firmado una declaración de intenciones en que expresan la voluntad compartida de suscribir, próximamente, un memorándum de entendimiento.

El objetivo del documento es establecer "una colaboración estructurada para impulsar iniciativas conjuntas en ámbitos como la investigación, la educación superior, la inclusión social, la igualdad de género, la economía verde y la cooperación al desarrollo".

Para Kamel, la declaración refuerza la relación con el Govern y "consolida el papel clave de Barcelona como sede de la secretaría de la UpM".