Illa aborda con Lagarde (BCE) la situación económica actual y los "retos" que afronta Europa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde - GOVERN

TARRAGONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abordado este viernes con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, "la situación económica actual y los retos económicos que afronta Europa".

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, Illa ha informado del encuentro, que se ha producido este viernes en el marco del acto organizado por el Banco de España en Roda de Berà (Tarragona).

"Ante los cambios que vivimos, necesitamos una Europa unida, que defienda los valores humanos y la prosperidad compartida", ha asegurado el presidente catalán.