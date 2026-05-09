Illa acusa a Juanma Moreno de no poner "sobre la mesa" una propuesta de financiación para Andalucía

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, atiende a los medios durante el acto institucional por el Día de Europa, en el Disseny Hub Barcelona, a 9 de mayo de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de no haber puesto en ocho años "sobre la mesa" una propuesta que mejore la financiación tanto para Andalucía como para Catalunya.

Así se ha expresado este sábado el líder de los socialistas catalanes durante una intervención en la Festa de la Rosa del PSC en Montmeló (Barcelona), en la que ha cargado contra el PP por sus críticas a la propuesta de financiación de Catalunya.

"¿Nos vienes a dar lecciones tú a nosotros, a los socialistas? Que la bandera de la igualdad es nuestra, que quien dividió Catalunya y España fuisteis vosotros, que los referéndums de independencia se montaron con gobiernos vuestros", ha sostenido.

Illa ha asegurado al presidente andaluz que, si tiene "una propuesta mejor" sobre financiación autonómica, la estudiará y la apoyará.

Ha apuntado que "las elecciones no están nunca decididas" y ha expresado su apoyo y el compromiso de los socialistas catalanes con sus compañeros andaluces y, en particular, con la exministra de Hacienda y candidata, María Jesús Montero.

Y ha concluido que "Catalunya no pedirá permiso para liderar España" y liderar políticas como, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, y ha asegurado que Catalunya será, en 10 años, el mejor territorio de Europa para vivir.

"LOS DISCURSOS DE ODIO FRACASARÁN"

Por otra parte, Illa ha asegurado que "los discursos de odio fracasarán" en Catalunya porque los catalanes, a su juicio, harán una elección política y ética.

"Aquellos que defienden la xenofobia, que defienden la crispación y que defienden el pasado, aquí os responderemos con convivencia, estabilidad y con futuro. Porque será una elección no solo política, también ética", ha agregado.

En este sentido, ha subrayado que Catalunya "estará presente en este esfuerzo europeo, en este zarandeo interno que necesita Europa" tras unos años en los que, ha dicho, no ha podido desarrollar todo su potencial.

Finalmente, ha destacado las inversiones en materia educativa, que ha cifrado en 2.000 millones de euros, para mejorar infraestructuras y las retribuciones de los docentes, y ha concluido: "Nunca se había hecho tanto en educación".