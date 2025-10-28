Illa afirma que el Espanyol es una "expresión de pluralidad" en Catalunya tras 125 años de historia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de celebración de los 125 años de historia del RCD Espanyol - GOVERN

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al RCD Espanyol por sus 125 años de historia y ha afirmado que el club es una "expresión de pluralidad del país, de Catalunya, en el ámbito deportivo", informa el Govern en un comunicado.

El presidente ha cerrado el acto se ha celebrado este martes en el Paranimf de la Universitat de Barcelona, lugar donde se fundó el club en 1900 gracias a un grupo de estudiantes universitarios liderados por Ángel Rodríguez.

En este sentido, Illa ha expresado que el lenguaje del fútbol es un "lenguaje universal que permite que todos seamos iguales", y ha añadido que esto permite compartir unas mismas normas y tener un espíritu de equipo y colectivo.

Por otro lado, ha hecho referencia al trabajo de formación del Espanyol en el fútbol base por ser un mecanismo de formación, no solo de buenos jugadores de fútbol, sino también de buenos ciudadanos, a su juicio.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que Barcelona necesita el empuje, la superación, el sentimiento y el compromiso de los 'pericos', así como la diversidad que el club aporta a la ciudad: "Gracias por contribuir a cuidar y a preservar la ilusión de ser del Espanyol, de ser de Barcelona".

AUTORIDADES

Además del alcalde de la capital catalana y del presidente catalñan, al acto han asistido el conseller de Deportes, Berni Álvarez; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el presidente del Parlament, Josep Rull.

También han asistido el nuevo presidente del club, Alan Pace; el de la Fundació RCD Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, así como el concejal de Deportes en el consitorio de la capital catalana, David Escudé.