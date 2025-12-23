Illa afirma que están muy cerca de un acuerdo de financiación singular: "En enero pasarán cosas"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que están muy cerca de lograr un acuerdo para una financiación singular para Catalunya y solidario con el resto de España, uno de sus compromisos con ERC para su investidura, y ha añadido: "En enero pasarán cosas".

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa para hacer balance del año, donde ha recordado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya situó un acuerdo sobre financiación "estas primeras semanas o meses del año".

Ha insistido en que el Govern está trabajando intensamente en esta cuestión: "Nos tomaremos unos días de descanso esta Navidad, pero estamos activos en esta materia", y ha añadido que por ahora no puede dar más detalles al respecto, al ser preguntado por cómo quedará la ordinalidad.