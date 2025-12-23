Illa afirma que están muy cerca de un acuerdo de financiación singular: "En enero pasarán cosas"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España)
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 13:50
BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que están muy cerca de lograr un acuerdo para una financiación singular para Catalunya y solidario con el resto de España, uno de sus compromisos con ERC para su investidura, y ha añadido: "En enero pasarán cosas".

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa para hacer balance del año, donde ha recordado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya situó un acuerdo sobre financiación "estas primeras semanas o meses del año".

Ha insistido en que el Govern está trabajando intensamente en esta cuestión: "Nos tomaremos unos días de descanso esta Navidad, pero estamos activos en esta materia", y ha añadido que por ahora no puede dar más detalles al respecto, al ser preguntado por cómo quedará la ordinalidad.

