Illa afirma estar "conmocionado" por la muerte de Balletbò, a la que recuerda como mujer entusiasta

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado estar "conmocionado" por la muerte este viernes de la exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, a quien recuerda como una mujer entusiasta.

"Conmocionado por la muerte de la querida compañera Anna Balletbò, una mujer entusiasta y siempre activa, que recordaremos como una gran servidora pública valiente y defensora de los valores socialistas cuando era más difícil y necesario", ha afirmado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Illa ha querido enviar un abrazo a los familiares de la exdirigente socialista y ha añadido: "Te echaremos de menos".