Illa afirma que no dejarán nada por hacer ni explorar en vivienda: "Vamos a por todas"

Celebra el acuerdo para gestionar el patrimonio de la Sareb, que "no era sencillo" jurídicamente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que el Govern no dejará nada por hacer ni por explorar para garantizar el derecho a la vivienda en Catalunya: "Vamos a por todas en vivienda".

Lo ha dicho en la Generalitat al firmarse el protocolo entre el Gobierno y la Generalitat para que Catalunya gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares que pertenecían a la Sareb, junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

"Somos ambiciosos en política de vivienda. No dejaremos nada por hacer ni nada por explorar y no nos temblarán las piernas para tomar las decisiones que tengamos que tomar para corregir esta situación", ha sostenido, aunque ha afirmado que no es un tema que se pueda resolver en semanas o meses.

Ha defendido que la forma de hacerlo depende de concertación entre todos los niveles de administración, y ha considerado que el acuerdo rubricado este viernes con el ministerio es una prueba de ello: "El Govern de Catalunya tiene en este sentido, como el Gobierno de España, las ideas claras".

Para ello, ve clave el papel de los ayuntamientos en ámbitos como la transformación de suelo o la concesión de licencias de obra con rapidez, así como las políticas europeas, y ha abogado por incidir en aspectos de la normativa de la UE y en la disposición de fondos comunitarios para políticas de vivienda: "Estamos trabajando en esta dirección", ha asegurado.

ACUERDO "MUY TRABAJADO"

Para Illa, el acuerdo con el ministerio para la gestión de patrimonio de la Sareb es "un paso adelante significativo y muy relevante" que va en la línea de sus políticas de vivienda, y ha valorado que era un acuerdo muy deseado y muy reclamado para la sociedad catalana, pero especialmente por los alcaldes.

Según él, ha sido un acuerdo muy trabajado porque no era sencillo a nivel jurídico y administrativo: "Es un patrimonio que tiene el Gobierno de España, fruto de la crisis de la gran recesión del 2008, y que debe preservar la titularidad pública y patrimonial. Tiene unas especificidades jurídico-administrativas que no son sencillas".

Ha apuntado que se pondrán estos nuevos recursos a disposición de las políticas del Govern para "corregir la desigualdad que hay" en materia de vivienda, y ha citado otras iniciativas como el plan de construcción de 50.000 viviendas de VPO, el plan para movilizar solares para construir hasta 210.000 nuevos pisos, entre otras medidas.

SÍLVIA PANEQUE

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que Catalunya "ha iniciado una política proactiva" en materia de vivienda con medidas a corto, medio y largo plazo.

Ha afirmado que hay un diseño estructural de políticas de vivienda "por primera vez" en Catalunya para alcanzar el 15% de parque de vivienda pública y permanente, y ha abogado por la colaboración de todos los actores públicos y privados para lograrlo.

Así, ha afirmado que todas las políticas que está desarrollando la Generalitat están enfocadas en el parque de vivienda público y ha apuntado que no se trata solo de construir, sino también de impulsar políticas de cohesión social que permitan tener una vivienda "digna, sostenible y adecuada".