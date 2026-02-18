Illa afirma que se prevén 2 misas por la visita del Papa a Barcelona, una en la Sagrada Família

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ve "relevante" la visita que hará el papa León XIV a Barcelona en junio y ha dicho que se prevé que haya, en principio, 2 misas, una de las cuales en la Sagrada Família, a falta de confirmación oficial por parte del Vaticano,

Lo ha explicado en una entrevista este miércoles en La 2 Cat recogida por Europa Press, en que se ha mostrado contento por esta visita, que cree que será importante para Barcelona.

Illa ha explicado que, en la audiencia que mantuvo el año pasado con el sumo pontífice, le trasladó esta invitación, de acuerdo con el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

"Oficiosamente se da por descontado que vendrá, dicen que los días 9 y 10 de junio, y creo que es una visita muy relevante", ha afirmado.

Ha avanzado que habrá "en principio" una misa en la Sagrada Família por la finalización de la Torre de Jesús del templo expiatorio, coincidiendo con los actos del Año Gaudí, y otra misa más.

"Me han dicho oficiosamente cómo serán las actividades, que se está trabajando, pero ya lo anunciará el Vaticano", ha añadido.