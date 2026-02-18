Illa defiende que anteriores regularizaciones de inmigrantes "no han generado un efecto llamada"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno porque asegura que es un acto de dignidad y que permitirá incorporarles al mundo laboral y que contribuya con impuestos, y ha asegurado que regularizaciones anteriores "no han generado un efecto llamada".

Ha sostenido que Catalunya "siempre ha sido un país de acogida", y que anteriores medidas de este tipo han dado resultados positivos, ha dicho en una entrevista en La 2 Cat recogida por Europa Press.

"En materia de inmigración, lo que digo es que acoger e integrar a estas personas con nuestra lengua, con nuestra cultura, con nuestra manera de hacer, no sólo no nos pone en duda, ni nos perjudica, ni pone en riesgo nuestra identidad, sino que la enriquece", ha valorado.

Preguntado por la posibilidad de prohibir los burkas y niqabs en el espacio público, se ha mostrado partidario de "preservar" los derechos de las mujeres y ver la constitucionalidad de una medida de este tipo, y ha apostado por tener en cuenta que las personas que usan esta vestimenta vienen de otras culturas.

"Aquí hay un código, una forma de hacer, reconocida, amparada por nuestros marcos de convivencia, que debe respetarse. Debemos tener en cuenta que son gente que viene de otras culturas. Debemos darles tiempo para que puedan adaptarse, pero nuestra forma de convivir y de ser debe reafirmarse", ha afirmado.

Sobre si hay problemas en algunas mezquitas, ha dicho que la práctica de la religión no supone ningún problema, y que si se cometen delitos, se debe actuar: "Si se cometen donde sea, en una mezquita o donde sea, hechos delictivos que rompen la convivencia, debe actuar".

SITUACIÓN DE RODALIES

Respecto a la crisis de Rodalies, ha dicho que le hubiera gustado estar al pie del cañón, cosa que no ha podido ser por su hospitalización, y ha añadido que se ha producido una situación complicada por las condiciones meteorológicas, el "estado anímico" en Renfe y Adif por el accidente de Adamuz (Córdoba) y por el frágil estado de la red de Rodalies.

Ha reiterado que Rodalies es una de las obsesiones de su Ejecutivo, pero que no se solucionará la situación en el corto plazo, y ha señalado como clave la empresa mixta Rodalies de Catalunya: "Es un reto".

También ha descartado desvincularse de Renfe y que la Generalitat asuma a través de FGC el servicio: "Si hiciéramos esto, perderíamos todas las homologaciones de seguridad que tienen los trenes de Renfe".

OSTEOMIELITIS PÚBICA

Durante la entrevista han abordado, de forma más personal, la enfermedad que ha apartado a Illa de la actividad presidencial durante un mes, y ha explicado que acudió a urgencias del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras un dolor muy agudo y tras consultarlo su mujer, con un médico especialista en medicina deportiva y con la consellera de Salud, Olga Pané.

Ha dicho que hubo el riesgo de sufrir una sepsis: "Me han dicho que no ha sido una broma lo que he tenido".

Ante algunas críticas, ha defendido que recibió el tratamiento que se da a cualquier otra persona que acude en sus mismas circunstancias al sistema de salud pública, salvo por el hecho que estuvo en una habitación individual por sus "requisitos de seguridad".

Ha negado que pensara en algún momento en dimitir, pero que tuvo claro que debía delegar sus funciones; y finalmente, preguntado por si pretende agotar la legislatura, ha dicho que es su voluntad.

"Es mi voluntad. Y también es mi voluntad, veremos qué ocurre, pero es mi voluntad intentar hacer otra. Continuar. Creo que nos vendrá bien una etapa de estabilidad, para asentar las cosas y para marcar un rumbo", ha expresado.