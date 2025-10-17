Illa afirma que seguirán trabajando con lealtad con Sabadell y BBVA: "Las dos son importantes"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la firma un protocolo para la gestión del patrimonio procedente de la Sareb, en el Palau de la Generalitat, a 17 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern seguirá trabajando con lealtad con el Banco Sabadell y con BBVA tras el desenlace de la opa de la entidad vasca a la catalana: "Las dos son importantes para la economía catalana y para la economía española. Las dos son muy relevantes".

Durante su intervención este viernes en un acto sobre vivienda en el Palau de la Generalitat, ha dicho que el Govern mantendrá su voluntad de trabajar lealmente con ambas entidades "como siempre ha hecho", y que tras este desenlace ambas deben seguir su senda.

Illa se ha felicitado por el desenlace de la operación, porque considera es "una buena noticia para el conjunto de Catalunya", de la sociedad catalana y su tejido empresarial, y ha dicho que su Ejecutivo ya había trasladado con claridad cuál era su preferencia.

Además, ha considerado que es una noticia buena no solo para Catalunya, "sino para el conjunto de la economía española", y ha trasladado su respeto a ambas entidades financieras y a los accionistas que han tomado la decisión.

"El Govern de Catalunya está dispuesto a trabajar con ambas para poder seguir generando prosperidad, y tomaremos las medidas para que sea compartida", ha zanjado.