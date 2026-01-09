Illa y Albiach (Comuns) se reúnen en la Generalitat tras el acuerdo sobre financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se reúnen en el Palau de la Generalitat tras el acuerdo sobre el modelo de financiación - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se han reunido este viernes hacia las 9.45 horas en el Palau de la Generalitat para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, tras el acuerdo este jueves entre el Gobierno central y ERC.

Este encuentro llega después de que este jueves el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reuniera en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar el acuerdo, tras lo que anunció que Catalunya contará con 4.700 millones de euros más en su financiación y se respetará la ordinalidad, por lo que será la tercera comunidad en aportar y la tercera en recibir.

Junqueras, justo antes que Albiach, se ha reunido también este viernes con Illa en la Generalitat para abordar este asunto, mientras que esta mañana comparece en Madrid la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que deberá ser ratificada en el Congreso.

Esta nueva financiación no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para salir adelante en la Cámara baja, ya que Junts se ha opuesto a apoyarla pese a no conocer aún su contenido, y aún no se han pronunciado varios de los grupos que forman parte del bloque de investidura y cuyo voto será necesario para su aprobación.

Illa también se reunirá este viernes por la tarde con agentes económicos y sociales para explicar el acuerdo, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero, celebrarán un encuentro con los grupos parlamentarios.