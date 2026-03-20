Illa alerta de que Europa "pierde credibilidad" si no sabe defender sus valores fundacionales

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión inaugural del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos (UEF) en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertado de que Europa "pierde credibilidad", lo que considera su activo más importante, si no sabe preservar y defender sus valores fundacionales.

Así se ha expresado este viernes en la sesión inaugural del Congreso de la Unión de Federalistas Europeos (UEF), junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Illa ha defendido que la de la Unión Europea "es una historia de éxito" que debe adaptarse a un mundo que está cambiando, y que lo debe hacer, ha dicho, a través del camino del federalismo.

Para afrontar ese cambio, el presidente ha destacado "tres riesgos": el determinismo histórico, pensar que no se pueden revertir las cosas; la desigualdad, y el miedo que es, a su juicio, la base de los movimientos autoritarios de extrema derecha.

"EUROPA NO ESTÁ SOLO PARA RECIBIR"

En este sentido, ha sostenido que "Europa no está solo para recibir" fondos, ha instado a aportar y a solidarizarse con el proyecto europeo para tener una Europa más fuerte, y ha subrayado el compromiso de Catalunya con la Europa federal.

"Catalunya está comprometida con esta visión, Catalunya quiere ser una parte activa de una España federal y de una Europa federal", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido fortalecer la unión política de Europa en materia de seguridad y ha asegurado que el ex Alto representante de la UE, Josep Borell, "fue un visionario" y marcó, ha dicho, un camino a seguir en materia de política exterior.

"No hay alternativa. Si queremos mantener esta historia de éxito, este modelo de vida europeo generando prosperidad, con régimen de libertad, con una sociedad cohesionada, tenemos que recorrer a este camino", ha concluido.

JAUME COLLBONI

Por su parte, Jaume Collboni ha defendido el multilateralismo, el diálogo y el acuerdo "en este momento de máxima tensión bélica mundial", y ha reivindicado la importancia del proyecto europeo y de la unión en libertad de los países europeos.

También ha asegurado que los municipios son "kilómetro cero donde se hace realidad el proyecto federativo que es la UE", y ha añadido que los alcaldes europeos apuestan por este proyecto federal en un momento en que el futuro de la UE está, a su juicio, en tensión.