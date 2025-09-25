Illa aplaude que Sánchez quiera optar a la reelección: "Hay Pedro Sánchez para rato"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudido la voluntad expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver a presentarse a unas elecciones generales: "Mi pronóstico es que hay Pedro Sánchez para rato".

Así se ha pronunciado en declaraciones este jueves desde Londres, donde se encuentra de visita oficial y se ha reunido este jueves con directivos catalanes de empresas.

Illa ha asegurado que ha recibido muy positivamente el anuncio de Sánchez y le hace "muy feliz", y ha señalado que es algo bueno para España, para Catalunya y para Europa, textualmente.