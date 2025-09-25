Turull (Junts), sobre que Sánchez concurra en 2027: "Puede que ya tenga en mente" el calendario electoral

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para valorar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a 26 de junio de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Critica a Pablo Iglesias y acusa a Podemos de apuntarse "por cuatro votos a la catalanofobia"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionado este jueves al anuncio de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere presentarse a la reelección en 2027, y ha afirmado que "puede que (Sánchez) esté anticipando y ya tenga en mente empezar a gestionar el calendario electoral".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que esta es una cuestión que depende del PSOE, y que Junts ya cuenta con una candidata "perfecta", la actual portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras.

Ha dicho que este otoño tomarán una decisión sobre la relación que mantienen con el PSOE y ha añadido que "no puede durar más la prórroga que el partido", por lo que ahora están hablando con muchas personas y sectores para valorar cómo proceder.

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Sin descartar ninguna opción, ve necesario hacer un balance sobre si deben seguir adelante, y también cree que el PSOE debería haber hecho más esfuerzos para intentar salvar la proposición para el traspaso a Catalunya de las competencias en materia de inmigración.

"Siempre van a última hora", ha lamentado Turull, que también ha censurado la actitud y el posicionamiento de Podemos y que les acusen de racismo.

Ha criticado al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias: "Cuando recurres al insulto es que no tienes ningún argumento", y también ha acusado a los morados de mentir.

"Todo este problema viene porque se les echó de las sillas. Esta es la cuestión. Pero insisto, se han apuntado por cuatro votos a la catalanofobia, pero creo que esto se les girará en contra", ha augurado Turull, que ha subrayado que mentuvieron contactos con Podemos para intentar abordar las discrepancias.

ALCALDES

Sobre la reunión que mantuvo con una docena de alcaldes preocupados por cuestiones como la inmigración, las ocupaciones y la multireincidencia, ha defendido el trabajo que llevan a cabo para afrontar estas y otras cuestiones.

"Se debe adaptar la legislación a los cambios y a las necesidades que hay", ha defendido Turull, que ha rechazado posicionarse sobre encuestas que dibujan un ascenso de Aliança Catalana (AC).

Tampoco se ha pronunciado sobre si pactarán o no con la formación de Sílvia Orriols, porque ha dicho que quieren centrarse en hablar de las propuestas de Junts.