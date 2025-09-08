Illa apoya las medidas de Sánchez ante el conflicto en Gaza: "No podemos mirar hacia otro lado"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

Dice que el Gobierno es un "un firme defensor de los derechos humanos"

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apoyado este lunes las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el conflicto en Gaza: "No podemos mirar hacia otro lado", ha reivindicado.

Lo ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat ante empresas, entidades y asociaciones vinculadas a la internacionalización de la economía catalana, donde ha presentado una estrategia para lograr que 2.000 nuevas compañías exporten.

Sánchez ha anunciado este lunes un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

Según Illa, las administraciones deben realizar toda la presión que esté en sus manos para frenar el conflicto, y ha defendido que, con las medidas anunciadas, el Gobierno de Sánchez "ha demostrado, una vez más, ser un firme defensor de los derechos humanos".

"LADO CORRECTO"

Asimismo, ha afirmado que está convencido de que "el conjunto de la sociedad catalana sabrá y sentirá que ante uno de los episodios más infames de este inicio del siglo XXI, el país ha estado en el lado correcto de la historia".

"Cualquier mínima humanidad, cualquier mínimo sentimiento de humanidad que uno pueda tener, solo podemos estar en un lado en esta historia, que es el lado de detener un genocidio", ha aseverado.