Illa apuesta desde California por que Catalunya lidere la próxima década "sin pedir permiso a nadie"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este jueves desde California (Estados Unidos) - ARNAU CARBONELL - GENERALITAT

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostado este jueves desde California (Estados Unidos) por que Catalunya lidere la próxima década "sin pedir permiso a nadie" y se quite los complejos de encima tras el encuentro que ha mantenido con catalanes que han fundado o trabajan en start-ups tecnológicas presentes en Silicon Valley.

"Reforzamos los vínculos entre Catalunya y California en materia de investigación y salud", ha dicho Illa, que ha asegurado que ha visto mucho talento catalán en Estados Unidos y en donde ha destacado que se inaugura una década positiva para Catalunya liderando la tecnología con nuevas tecnologías y aprovechando el talento formado en Catalunya, según señala el Govern en un comunicado.

ESTUDIANTES DE STANFORD

El presidente catalán ha explicado que ha mantenido "discusiones muy interesantes" con estudiantes de la Universidad de Stanford y con profesionales catalanes que ocupan posiciones relevantes en empresas tecnológicas sobre la necesidad de poner la inteligencia artificial al servicio del bien común y del interés general.

Con los estudiantes, Illa ha expuesto los ejes de la acción del Govern frente a la situación geopolítica actual y la revolución tecnológica y climática, defendiendo un ejecutivo "pro ciencia y pro tecnología" al servicio del bien común.

Ha destacado la prioridad del Govern para hacer frente al reto de la vivienda y ha detallado las políticas impulsadas para facilitar su acceso.

Illa, acompañado del conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y de la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha hecho un "balance positivo" del viaje y ha agradecido la labor de la Delegación del Govern en Estados Unidos, de la oficina de ACCIÓ y de la Cámara de Comercio de Barcelona.

SANT JOAN DE DÉU

El mandatario catalán ha visitado el Stanford Mussallem Center for Biodesign (centro líder en innovación en pediatría a nivel mundial) para conocer de primera mano la colaboración que el Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) tiene con este centro.

Desde 2020, Stanford Biodesign y el Hospital Sant Joan de Déu colaboran con el programa 'Impact4kids' (con la financiación del Govern), que es el primer programa de cooperación transatlántica entre los ecosistemas innovadores de Estados Unidos y Catalunya.

Su objetivo es promover proyectos innovadores centrados en la salud pediátrica y maternal, desarrollando soluciones tecnológicas "rupturistas" como dispositivos médicos, biotecnológicos, de salud digital y servicios sanitarios y aglutina a 52 entidades y 110 grupos de investigación de los diferentes ámbitos del ecosistema: sanidad, investigación, industria, administración pública y sociedad civil.

ACUERDOS CON EL BSC

El presidente Illa ha acompañado a la firma de dos acuerdos de colaboración del Barcelona Supercomputing Center (BSC) con dos de las empresas tecnológicas punteras de Silicon Valley.

Por un lado, ha firmado un acuerdo con Supermicro (una de las mayores empresas tecnológicas especializada en soluciones informáticas de alto rendimiento) para potenciar el liderazgo europeo en inteligencia artificial y, por otro lado, el BSC ha ampliado la colaboración con NVIDIA (empresa líder en inteligencia artificial) con la firma de un nuevo acuerdo en un área clave como el desarrollo de soluciones tecnológicas soberanas europeas.