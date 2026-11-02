Illa apuesta por mantener la alta velocidad entre Barcelona y Madrid durante la remodelación

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado partidario de mantener el servicio de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid mientras se realicen obras de renovación "afectando lo mínimo posible al servicio" si se mantiene la seguridad.

Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha dicho que se tienen que hacer las inversiones y renovaciones que sean necesarias, con criterios de máxima seguridad, "pero también afectando lo mínimo posible al servicio".

Illa ha defendido la forma de actuar del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como del resto del Ejecutivo, pero ha recogido las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirmó que no es asumible para un país como España que se produzcan dos accidentes ferroviarios de esta magnitud en un año: "A partir de aquí, hay que ver qué pueden hacer el Gobierno y el Estado para mejorar la situación".

Sobre el traspaso de las competencias de la primera línea de Rodalies a la Generalitat, ha subrayado que "las prioridades son las mismas" que antes del accidente de Urda.

Ha precisado que el Ministerio de Transportes se encuentra centrado en la gestión de la tragedia, pero que el esquema de trabajo permanece inalterado: "Creemos que es lo que hay que hacer, actuar sobre la gobernanza, aproximándola en materia de Rodalies a Catalunya".

BLOCUS

Illa también se ha referido al fenómeno Blocus, que el sábado 24 de octubre se saldó con más de 130 detenidos por graves disturbios en Barcelona y que obligó a desplegar un dispositivo policial este pasado sábado, 31 de octubre, para evitar nuevos altercados.

En este sentido, ha asegurado que ha dado instrucción a los servicios jurídicos para que estudien la responsabilidad de las plataformas y de sus directivos en las convocatorias: "No van a ser espacios de impunidad" para convocar a la ciudadanía a cometer actos delictivos.

Ha subrayado desde el Govern se hará todo lo que esté en su mano para responsabilizarles jurídicamente, tanto como empresas como directivos, pues las plataformas tienen la responsabilidad no solo de impedir estas convocatorias, sino de informar de quién está detrás de ellas.