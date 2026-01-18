Illa asegura estar "bien y con ánimos" y agradece el trabajo del Hospital Vall d'Hebron

Rueda de prensa de los médicos este domingo - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este domingo por la noche que está "bien y con ánimos", tras ser hospitalizado en Barcelona a raíz de un fuerte dolor en las piernas.

"Me tocan unos días de pruebas y de recuperación", ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press.

"Quiero agradecer a todo el personal sanitario del Hospital Universitari Vall d'Hebron su atención y gran profesionalidad", y también ha dado las gracias a todas las personas que le han enviado mensajes de ánimo.