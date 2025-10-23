Illa asegura a Sindicat de Llogateres que estudiarán "todas las medidas" ante la crisis de vivienda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con representantes del Sindicat de Llogateres. - SINDICAT DE LLOGATERES

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con representantes del Sindicat de Llogateres, a los que ha asegurado que estudiarán "todas las medidas para hacer frente a la emergencia de vivienda", ha explicado en un apunte en X recogido por Europa Press.

"Es una prioridad máxima de este Govern. No me temblarán las piernas", ha añadido el presidente de la Generalitat.

Por su parte, el Sindicat ha explicado en un comunicado que han trasladado a Illa que no pueden "seguir esperando soluciones que no llegan".

Ha añadido que el Govern liderado por Illa ha realizado varios anuncios, pero que "ante las promesas de soluciones que nunca llegan, las inquilinas pierden la paciencia".

Por otro lado, ha pedido a Illa el compromiso de que el proyecto de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones se vote en el próximo pleno del Parlament, previsto para los días 4, 5 y 6 de noviembre.