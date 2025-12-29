Illa asiste a la capilla ardiente del empresario y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asiste a la capilla ardiente del empresario Carles Vilarrubí - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asistido este lunes, en el Tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona, a la capilla ardiente del empresario, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí, fallecido el pasado domingo a los 71 años.
Durante la tarde, también han acudido el expresidente del club azulgrana Josep Maria Bartomeu; el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, o uno de los hermanos Torres, entre otras personalidades.
Carles Vilarrubí i Carrió presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y exvicepresidente institucional del FC Barcelona entre 2010-2017, y fue cercano a CiU desde sus orígenes.
Era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.
El funeral de Vilarrubí tendrá lugar a las 12.30 horas de este martes en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona.