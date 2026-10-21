Illa atribuye el aumento de costes a las guerras de los "referentes políticos" de Vox

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un encuentro con los delegados del Govern de Catalunya en el exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro tiene el o - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuido el aumento de costes del sector agrario y ganadero en el diésel y los fertilizantes a las guerras que los "referentes políticos" de Vox han provocado en el mundo, como la guerra de Rusia y en Oriente Medio.

Lo ha expresado este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a la pregunta del portavoz de Vox en la Cámara, Joan Garriga, sobre la situación de los agricultores.

"Este mundo de desorden y de uso de la fuerza que han provocado los referentes políticos que defienden es lo que lleva a que los agricultores sufran", y ha asegurado Illa que el Govern está tomando decisiones para ponerse del lado de los agricultores.

Garriga, por su parte, ha criticado que el Govern haya encabezado "misiones de apoyo a empresas marroquíes" y que se llegue a acuerdos comerciales con el país alauita mientras, según él, se asfixia al campo catalán.

El presidente ha replicado que están del lado de los agricultores y que trabajan con todos los países vecinos, y ha reprochado a Garriga que su modelo es el del presidente de Argentina, Javier Milei: "Motosierra, motosierra, motosierra. Recortar, recortar, recortar. Acusar al más vulnerable. Mentir descaradamente. Generar odio a través de las redes. Defender las guerras", ha resumido.