Illa augura buenas noticias en financiación "para el conjunto Catalunya y el conjunto de España"

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurado buenas noticias "para el conjunto de Catalunya y el conjunto de España" en materia de financiación a partir de este mismo jueves y en los próximos días y semanas.

Lo ha dicho de forma implícita en la apertura de las I Jornadas de Direcciones de los Servicios Territoriales del Govern, en el Palau de la Generalitat, en que han participado, junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, los responsables en las veguerías de Catalunya de las distintas conselleries del Govern.

"Hacemos esta jornada al inicio del año 2026, y es un buen momento para que podamos reflexionar sobre este año, que empezará con intensidad y creo que con buenas noticias para el conjunto de Catalunya y para el conjunto de España", ha dicho Illa.

Este mismo jueves por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reúnen en Moncloa para cerrar la negociación sobre el modelo de financiación, que debe contemplar singularidades para Catalunya, según lo pactado entre socialistas y republicanos, y cuyos detalles trasladará el Ejecutivo en lo que resta de semana.

"No anticipemos acontecimientos, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas hoy, mañana, pasado mañana y la próxima semana", ha añadido el presidente, en una breve referencia a este tema.

LLAMA A LA ESPERANZA

Illa ha aprovechado su discurso con los delegados territoriales para apelar a la esperanza y a que hagan su trabajo y demuestren su utilidad, "más que nunca", en un mundo lleno de cambios.

"Debemos demostrar que las instituciones democráticas funcionan, que la mejor manera de resolver los problemas es, justamente, en sistemas democráticos, que generen prosperidad y que la compartan en un estado de bienestar, y tener claro que nada está escrito", ha reflexionado el presidente.

"Me preocupa que se está instalando un cierto fatalismo en la opinión pública", ha lamentado, y ha añadido que, afortunadamente, en el espacio europeo los ciudadanos tienen voz para decidir hacia dónde deben dirigirse las cosas, en sus palabras.

PRESENCIA EN EL TERRITORIO

El líder del Ejecutivo ha mantenido que los servicios territoriales sí que son necesarios a pesar de vivir en un mundo que permite, a través de la tecnología, conectarse en tiempo real y teletrabajar, porque ve esencial estar "en todos sitios y en todo el territorio".

Ha sostenido que las delegaciones territoriales son la forma adecuada de desplegar la acción del Govern en todo Catalunya, y ha pedido a los representantes de las conselleries hacerse presentes en el territorio: "Hay que desplazarse. Ir a los sitios. Moverse".

También ha defendido que el Govern ve fundamental la relación con los alcaldes y los concejales, representantes escogidos por los ciudadanos y que deben ser atendidos adecuadamente por la Generalitat: "Una cosa es que te lo cuenten por teléfono, y otra cosa es que vayas, lo veas, te hagas cargo y puedas trasladar qué pasa y cuál es la vía de solución".

Más allá de escuchar, ha concluido, se debe ser capaz de dar soluciones a los problemas, pero hacerlo con visión de equipo y global, y "con realismo y con sentido institucional, y sin sectarismo".