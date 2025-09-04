Illa, ante la ausencia del PP en el inicio del año judicial: "Las instituciones son comunes, de todos"

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha referido este jueves a la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir al acto de apertura del año judicial, y la ha afeado: "Las instituciones son comunes, de todos", ha afirmado, en referencia a la decisión del presidente popular.
Lo ha dicho en su intervención en unas jornadas parlamentarias del grupo de PSC-Units en el Parlament en Girona, junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el presidente del grupo parlamentario, Ferran Pedret.
"No podemos desmontar las instituciones, ni podemos desprestigiar a las instituciones. Hoy hay una muestra de ello. Se inicia el año judicial, y empezamos con 'que si voy, que si no voy...'. No, las instituciones están por encima de todo el mundo", ha sostenido Illa.
