Illa, ante la ausencia del PP en el inicio del año judicial: "Las instituciones son comunes, de todos"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunión en el Parlament, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha referido este jueves a la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir al acto de apertura del año judicial, y la ha afeado: "Las instituciones son comunes, de todos", ha afirmado, en referencia a la decisión del presidente popular.

Lo ha dicho en su intervención en unas jornadas parlamentarias del grupo de PSC-Units en el Parlament en Girona, junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el presidente del grupo parlamentario, Ferran Pedret.

"No podemos desmontar las instituciones, ni podemos desprestigiar a las instituciones. Hoy hay una muestra de ello. Se inicia el año judicial, y empezamos con 'que si voy, que si no voy...'. No, las instituciones están por encima de todo el mundo", ha sostenido Illa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)