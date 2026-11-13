Illa avisa de que sin prosperidad compartida, "la gente puede caer en planteamientos autoritarios"

El presidente de la Generalitta, Salvador Illa, junto a la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisado de que si los gobiernos no son capaces de generar prosperidad compartida, "la gente puede caer en planteamientos autoritarios".

Lo ha dicho este viernes, durante el primer día de campaña electoral para las elecciones generales, en la Jornada dels Economistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en un acto en el que también participan la consellera Alícia Romero y el presidente del colegio, Carlos Puig de Travy.

Illa ha pedido tener "cuidado" si la ciudadanía no percibe que se crea prosperidad, ya que si no ven que su vida mejora y tienen dificultades para acceder a la vivienda o tener servicios básicos, pueden poner en duda la capacidad de las instituciones democráticas.

Ha dicho que esto ya se ha visto en otros países del mundo y ha alertado de que las ideas totalitarias se difunden muy rápidamente en las redes sociales.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha afirmado que el objetivo de Catalunya es ser el líder económico de España para "ser influyentes en Europa".

VIVIENDA

Illa ha asegurado que la vivienda es la cuestión "más relevante" cuando se habla de prosperidad, y ha añadido que no es solo un problema social, ya que empieza a afectar a la economía.

Ha subrayado que se debe hacer más vivienda "construyendo más", y que para lograrlo es necesario juntar suelo, ayuntamientos, dinero, sistema financiero y empresas.

Ha lamentado lo "rápido" que se han olvidado las consecuencias de la burbuja inmobiliaria de 2008, que ha recordado que obligó a crear un banco 'malo' para hacer frente a los 'activos tóxicos' de las entidades financieras.

"Para que el sector financiero no colapsara, creamos un banco 'malo' con 'activos tóxicos'", ha dicho.

Illa ha afirmado que el Govern está impulsando la creación de nueva vivienda con el acortamiento del proceso para transformar suelos a la mitad.

PUIG DE TRAVY

Puig de Travy ha lamentado que la creación de prosperidad, "de momento, no llega igual a todo el mundo", y ha dicho que la respuesta al problema pasa por incrementar la productividad de las empresas y acompañarla con la mejora de la eficiencia de las instituciones públicas.

"El reto es fomentar el crecimiento con más valor por hora trabajada y combinarlo con la creación de puestos de trabajo de calidad", ha dicho el decano.

Ha dicho que para mejorar la productividad es necesario modernizar procesos, invertir en equipamiento y competencias, y acercar la investigación a las empresas.

El decano del Col·legi ha añadido que el principal reto de Catalunya es dar una mayor dimensión a las empresas, ya que les permitirá tener más capacidad de inversión, innovación, exportación, financiación y captación de talento.