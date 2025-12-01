Illa sobre la beca de Barcelona a autores latinoamericanos: "Abrirse siempre es bueno"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press
GUADALAJARA (MÉXICO), 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que respeta la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de impulsar una beca residencia de escritura para autores latinoamericanos: "Me parece que abrirse siempre es bueno".
Lo ha dicho en declaraciones en Guadalajara (México), donde este lunes inaugura el estand de Catalunya en la Feria Internacional del Libro (FIL), donde Barcelona es invitada de honor.
La beca anunciada por el alcalde Jaume Collboni ha recibido críticas de ERC ("menos estrellitas y más explicar quién somos desde aquí", ha dicho la dirigente Elisenda Alamany), de Junts (que pide retirarla o convocar una igual para escritores en catalán) y de Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que insta a retirarla y destinar la dotación de 80.000 euros a la creación en catalán.