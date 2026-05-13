Illa, desde California, quiere que Catalunya se abra "al mundo para que el mundo venga a invertir"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una atención a los medios desde California (Estados Unidos), donde este miércoles inicia un viaje institucional- GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles durante su viaje institucional a California (Estados Unidos) que quiere que Catalunya se abra "al mundo para que el mundo venga a invertir a Catalunya".

Así lo ha dicho en una atención a los medios de comunicación a su llegada al país norteamericano, donde ha asegurado que la voluntad del viaje es reforzar las relaciones y adaptarlas a los retos actuales, mostrando una Catalunya "abierta, con espíritu de colaboración y no de confrontación", según reza en un comunicado del Govern.

El viaje de Illa, que lo hace acompañado de los consellers de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, coincide con el 10 aniversario de la firma de un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de Catalunya y California para promover la cooperación económica y empresarial.

El presidente catalán ha destacado de su agenda la firma de un acuerdo con el Barcelona Supercomputing Centre y otro en el ámbito de los recursos hídricos, así como reuniones con diversas autoridades californianas y encuentros importantes con empresas de los sectores audiovisual y tecnológico.

En el primer día de viaje, que se alargará hasta este sábado, Illa centrará su programa en Silicon Valley, donde mantendrá encuentros con empresas tecnológicas y visitará centros de investigación de universidades como Berkeley o Stanford.

El objetivo del viaje institucional es "renovar las alianzas y reforzar la vinculación con este estado en ámbitos estratégicos como el tecnológico, el de investigación, el audiovisual y el institucional", apunta el comunicado.