Illa, Collboni, Urtasun y Hernández asisten a la entrega del Premio Nadal y el Josep Pla en Barcelona

Fotografía de autoridades en la cena del Premio Nadal y el Premi Josep Pla - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, asisten la noche de este martes a la tradicional velada literaria de entrega del 82 Premio Nadal de novela y el 58 Premi Josep Pla de prosa en catalán en el hotel Palace de la capital catalana que reúne a unos 380 invitados.

Al acto también asisten el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay; el expresidente de la Generalitat José Montilla, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

Además del plano político, también han acudido a la cena de entrega del Nadal y el Josep Pla autores como Najat el Hachmi, Laia Aguilar, Lluis Foix y Xavier Pla, entre muchos otros.

OBRAS FINALISTAS

El Premio Nadal, con el que arranca el año de galardones literarios y dotado con 30.000 euros, ha recibido en esta edición un récord de 1.207 originales, según ha informado la editorial Destino, y el jurado está formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales.

De las novelas recibidas, el jurado ha seleccionado cinco finalistas: 'Edoardo C.', de Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (seudónimo); 'Ruge otro día estival', de Oriol Arce (seudónimo); 'Las urracas', de Paula Gil, y 'La Musique', de Clara Schumann (seudónimo).

Por su parte, el Premi Josep Pla, dotado con 10.000 euros, ha recibido 42 originales y su jurado está formado por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y la editora Glòria Gasch.

Ha seleccionado como finalistas 'Botes de vaquer', de Francesc Duch Casanova; 'El combat contra el desencís', de Regina Climacus (seudónimo); 'La terra de Trapanada', de Laura Millan; 'L'altra', de Pepa Pla (seudónimo), y 'Si les parets parlessin', de Rita de Vallalta (seudónimo).