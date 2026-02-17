Illa comparte con ERC que la crisis en Rodalies "aconseja dar prioridad" al consorcio de inversiones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la firma del acuerdo de cesión de vivienda social, en el Palau de la Generalitat, a 16 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de Cataluña y la Conferencia Episcopal Tarracone - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que comparte con ERC que la crisis de Rodalies "aconseja dar prioridad" al acuerdo para crear un consorcio de inversiones, que garantice que las inversiones del Estado se ejecutan en Catalunya, y que es una de las condiciones de los republicanos para negociar Presupuestos.

En una entrevista este martes de TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat recogida por Europa Press, ha asegurado que los republicanos está poniendo "énfasis" en este punto del acuerdo de investidura, además de haber anunciado que retiraban la proposición de ley en el Congreso para que Catalunya recaude el IRPF e intentarán lograrlo mediante enmiendas a la ley del nuevo modelo de financiación.

"Es un planteamiento que yo creo que es verdad", ha insistido Illa en alusión al consorcio de inversiones, y ha añadido que se había pactado esta cuestión en la Comisión Bilateral con el Estado pero no se había desplegado, textualmente.

Sobre la petición de ERC al PSC para ayudar a que avance la recaudación del IRPF --otra de las condiciones de los republicanos para negociar las cuentas--, Illa ha detallado que tiene "conversaciones fluidas" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que sabe de su compromiso de cumplir los pactos de investidura.

LEY DE LA NUEVA FINANCIACIÓN

Ha deseado que el Gobierno central presente "lo antes posible" la ley del nuevo modelo de financiación, y también ha instado a todas las formaciones catalanas a defender la propuesta que se ha puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo central.

Al ser preguntado por si el PSOE y Junts ya están negociando las enmiendas a esta futura ley, el presidente de la Generalitat ha respondido que "cuando llegue el momento" tendrán todos las negociaciones que hagan falta.

COMPRA ESPECULATIVA DE VIVIENDA

Illa ha subrayado que se dejará "la piel" para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para 2026, y ha destacado que el Govern está intensificando las conversaciones con los Comuns, y espera poder hacerlo también con otros grupos en los próximos días, en alusión a los republicanos.

Sobre la petición de los Comuns de prohibir la compra especulativa de vivienda, ha asegurado que los acuerdos a los que lleguen "respetarán el marco legal vigente", y ha reiterado que a su Govern no le temblarán las piernas --textualmente-- para tomar decisiones para preservar el derecho a la vivienda.

Illa no ha concretado si Catalunya tendrá una ley que prohíba las compras especulativas antes de que acabe el año, pero ha mostrado predisposición a hacer "cosas que sean viables y jurídicamente solventes" en este sentido.