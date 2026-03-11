Illa convocará una cumbre de partidos ante las consecuencias de la guerra en Irán y pide "unidad"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aceptado la propuesta de la presidenta de Junts, Mònica Sales, de convocar una cumbre de partidos del Parlament para acordar medidas de respuesta urgentes ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán, y ha dicho que ante esta situación se debe dar una "respuesta de unidad".

Lo ha dicho durante la sesión de control este miércoles en el Parlament, después que Sales se lo haya pedido: "Convoque una cumbre con los grupos parlamentarios para acordar medidas urgentes. Escuche al Parlament de una vez. ¿Está dispuesto, presidente, o seguirá atascado en la negociación de estos Presupuestos equivocados y caducados?".

CON "CARÁCTER INMEDIATO"

Illa ha respondido que acepta la propuesta y que dará la orden de contactar con los presidentes de los grupos parlamentarios para convocarlos "con carácter inmediato", a poder ser durante esta semana, y ha dicho que todas las ideas que aporten para hacer frente a la situación serán bienvenidas.

"Creo que la mejor respuesta que puede dar a esta situación es una respuesta de unidad. Y estoy dispuesto a escuchar a todos, ver las propuestas que hay, y hacer planteamientos que sean lo más unitarios posibles para hacer frente a las consecuencias que pueda tener este conflicto", ha dicho.

El presidente ha sostenido que el Govern y Catalunya en su conjunto está "en disposición de dar respuesta a los efectos negativos" que pueda tener el conflicto, y ha subrayado que el sábado el Ejecutivo convocó a patronales y sindicatos para crear un grupo de trabajo permanente para estudiar medidas de respuesta.

Illa aprovechado su intervención para reiterar el 'No a la guerra' del Govern, ha dicho que otras intervenciones militares similares han tenido consecuencias negativas y ha pedido una desescalada del conflicto y que se vuelva al terreno de "la discusión, los organismos multilaterales y caminos de solución".

PLAN DE CHOQUE DE JUNTS

Por su parte Sales, más allá de la petición de la cumbre de partidos, ha avisado al presidente del impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles y ha criticado "la posición de Pedro Sánchez, ignorando que Catalunya, por su peso económico, es quien más sufrirá sus consecuencias".

Ha asegurado también que los Presupuestos que el Parlament está tramitando no son adecuados para dar respuesta a la nueva situación: "Unos Presupuestos equivocados, diseñados por los Comuns, y caducados por no tener en cuenta el nuevo contexto internacional. Equivocados y caducados. Y aunque los aprobara, sabe que llegarían tarde, en abril, y llegarían mal".

Por ello, le ha pedido que los rectifique y ha dicho que su formación presentará un plan de choque centrado en "proteger a las empresas, el sector primario y el poder adquisitivo de los catalanes, con rebajas de impuestos para compensar la inflación, con apoyo directo a los sectores afectados, y con medidas para reforzar la competitividad de la economía productiva".