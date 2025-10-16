Illa cree el desenlace de la OPA confirma que debe haber un sistema bancario adaptado a Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la firma del acuerdo para la sede del Instituto Fraunhofer en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, a 10 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España).
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la firma del acuerdo para la sede del Instituto Fraunhofer en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, a 10 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press
Publicado: jueves, 16 octubre 2025 21:16

El presidente de la Generalitat, Salvador lla, considera que el desenlace de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell confirma la necesidad de tener un sistema bancario "adaptado a la realidad de Catalunya y de su tejido empresarial".

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha destacado también el "papel ejemplar" de los órganos reguladores: Banco de España, CNMC y CNMV.

"Ahora hay que mirar hacia delante. Contamos con el papel importante que el BBVA y Banco Sabadell deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Catalunya", ha zanjado.

