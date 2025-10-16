Illa cree el desenlace de la OPA confirma que debe haber un sistema bancario adaptado a Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la firma del acuerdo para la sede del Instituto Fraunhofer en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, a 10 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador lla, considera que el desenlace de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell confirma la necesidad de tener un sistema bancario "adaptado a la realidad de Catalunya y de su tejido empresarial".

En un apunte en X recogido por Europa Press, ha destacado también el "papel ejemplar" de los órganos reguladores: Banco de España, CNMC y CNMV.

"Ahora hay que mirar hacia delante. Contamos con el papel importante que el BBVA y Banco Sabadell deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Catalunya", ha zanjado.