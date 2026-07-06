Illa cree que Sánchez "hace bien" en presentar PGE y pide a los grupos planteamientos constructivos

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace bien" en presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha pedido a los grupos que sean exigentes pero con planteamientos constructivos.

Ha insistido en que la legislatura se agote y ha hecho un balance positivos de los tres años de mandato: "Me parece que vale la pena seguir trabajando en esta dirección, ojalá todo el mundo ponga de su parte y podamos llegar a tener Presupuestos Generales del Estado", ha dicho en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Preguntado por las críticas a Sánchez del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Illa ha asegurado que el presidente del Gobierno es un "activo" para el partido.

Ha descartado verse como el sucesor de Sánchez y ha augurado que repetirá como presidente del Gobierno "a pesar de que algunos han vendido la piel del oso antes de cazarlo".

MORENO BONILLA

Ha criticado el pacto del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla con Vox: "Se ha desdicho de todo lo que había dicho con cierta vehemencia y con cierta énfasis y esa ficción de un PP moderno pues ha caído por los suelos y a mí me ha generado, debo decir, una cierta decepción".

Ha expresado que "hay un único PP que se ha entregado a Vox", y considera que no es la forma de combatir a la ultraderecha.