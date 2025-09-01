Illa critica el "genocidio" de Israel en Gaza y pide más contundencia por parte de Europa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press

Ve "acertada" la iniciativa de la Global Sumud Flotilla

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este lunes el "genocidio" que está perpetrando el gobierno de Israel que encabeza Benjamin Netanyahu en Gaza y ha pedido más contundencia de los gobiernos y países europeos para acabar con esta situación.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que ve "acertada" la iniciativa de la Global Sumud Flotilla y ha insistido en que se necesitan decisiones contundentes para enviar un mensaje claro a Israel.

Ha asegurado que la Generalitat hará todo lo que esté en sus manos, y ha defendido que el Gobierno central "ha sido uno de los más contundentes" a la hora de reclamar la solución los dos estados.

También ha expresado que Europa debería "ejercer todo su poder y su influencia para reclamar los dos estados, el estado de Palestina, y para condicionar desde el punto de vista de las relaciones económicas a Israel para que acabe con este genocidio".

Preguntado por si la Generalitat se plantea apoyar iniciativas de boicot a Israel, Illa ha expresado que a él no le gusta esta palabra, aunque sí que ha dicho que la situación que se esta viviendo en Gaza "exige actuaciones lo más contundentes posibles".

INVERSIÓN EN DEFENSA

Además, en la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que no se puede realizar una inversión "excesiva" en defensa sin recortar en el Estado del Bienestar.

Ha abogado por un aumento progresivo de los recursos y huir de planteamientos "absolutamente descabellados que comporten sacrificar el Estado del Bienestar", que ve como instrumento básico para cohesionar la sociedad y como elemento definitorio del proyecto europeo.