Illa defiende políticas que promuevan el acceso a la cultura junto al comisario europeo Glenn Micallef

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido impulsar políticas europeas para "promover un acceso universal a la cultura y al deporte como motores de la cohesión social, la convivencia y la integración", en su reunión con el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.

Se han reunido este domingo por la tarde en el marco de Mondiacult 2025, informa en un comunicado el Govern de la Generalitat.

Han puesto en valor que estos días Barcelona "se convierta en la capital cultural del mundo con esta conferencia mundial, hablando sobre la importancia y el prestigio del deporte y la cultura catalana".