Illa defiende la regularización de inmigrantes como decisión "profundamente humana", justa y moral

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno es una decisión "profundamente humana", justa, moral y cristiana y ha sostenido que es una medida que hace mejor al país y a la sociedad y que beneficia al conjunto de la población.

Así se ha expresado este lunes durante su intervención en la conferencia 'Antoni Gaudí, l'home de fe que va servir Catalunya amb la seva arquitectura', pronunciada por el historiador, teólogo y profesor Armand Puig con motivo de la celebración de Sant Jordi, un acto al que también han acudido el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el prior de la Capella de Sant Jordi, Josep M. Turull.

"La regularización es memoria, pero sobre todo es futuro, futuro de una Catalunya ejemplar, abierta y justa para todos los que vivimos y trabajamos", ha reivindicado.

Illa ha añadido que quienes se acogen a esta regularización son personas con nombres y apellidos que ya conviven en Catalunya y que ahora podrán contribuir con todos sus derechos y obligaciones: "¿Cuál es la alternativa? Convertir personas en invisibles ante el odio", ha afirmado.

GAUDÍ

En referencia a la figura del arquitecto Antoni Gaudí, el presidente ha puesto en valor su "espíritu" innovador pero en conexión con sus raíces y la tradición e identidad catalanas.

Ha apuntado que valores y espiritualidad son "hoy más necesarios que nunca" ante un momento de la historia que ha calificado como crucial por los cambios geopolíticos y tecnológicos, por lo que ha llamado a extraer lecciones de la vida y obra de Gaudí.

Así, ha reivindicado al arquitecto como una de las "figuras universales" de la cultura catalana y un hombre avanzado a su tiempo, del que ha pedido tomar su visión cosmopolita y su conciencia de las raíces.

PUIG

En su conferencia, Puig ha destacado la relevancia de la fe cristiana en la obra de Gaudí y ha explicado que sus soluciones arquitectónicas responden a la "consolidación de un mundo interior" con los símbolos como clave para interpretar sus obras.

En este sentido, ha subrayado que la gran aportación de Gaudí a Barcelona y a Catalunya es "la creación de un universo simbólico que se expresa en la arquitectura" y en todas sus formas, colores y texturas.

"Gaudí lee la realidad no literalmente sino que la enriquece alegóricamente", ha resumido.

ESPADALER

Por su parte, Espadaler ha destacado a Gaudí como una persona de "profundas" raíces cristianas y de profunda catalanidad con una arquitectura que, ha afirmado, invita a la trascendencia más allá de las fronteras de la creencia cristiana católica.

Además, ha subrayado la importancia del "hecho cristiano" que, apunta, ha marcado la historia y desarrollo de Catalunya como una sociedad abierta, plural y diversa en la que ahora hay más presencia de otras religiones.