Illa define a su exjefe de Gabinete como una persona de "gran categoría humana" y honorable

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha definido este miércoles a su exjefe de Gabinete, Eduard Rivas, como una personas de "gran categoría humana" y honorable.

Lo ha dicho este miércoles en la sesión de control en el Parlament después de que el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, y la de AC, Sílvia Orriols, hayan preguntado a Illa por la dimisión de Rivas.

Garriga ha asegurado que Rivas ha dimitido por "estar relacionado con casos de malversación de fondos públicos" cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

Por su parte, Orriols ha afirmado que "parecía que desviaba fondos destinados a personas con discapacidad a su cuenta corriente propia".

AGRADECE EL TRABAJO DE RIVAS

Illa ha respondido a Garriga que Rivas "es una persona de una gran categoría humana", que le agradece el trabajo desempeñado y este le presentó su renuncia y él la aceptó.

"Nunca ha presentado facturas del AMPA de sus hijos ante el Parlament de Catalunya, como ha hecho usted", ha respondido Illa a Garriga, al que ha tildado a Garriga de demagogo.

En su respuesta a Orriols, Illa ha defendido que Rivas es una persona honorable: "No ha colocado a su hija en ningún lado, como ha hecho usted".

Lo ha dicho en referencia a las presuntas irregularidades que estudia la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) por la contratación por parte del Ayuntamiento de Ripoll (Girona) de la hija de Orriols como policía local.