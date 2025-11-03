Illa destaca a Catalunya como "región del sur de Europa líder en ciencias de salud y vida"

(I-D) El Executive Vice-President of AstraZeneca's BioPharmaceuticals Business Unit, Ruud Dobber; la ministra de Sanidad, Mónica García; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de AstraZeneca España, Rick R.Suárez; la Executive Vice-P - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado a Catalunya como "región del sur de Europa líder en ciencias de salud y vida" y ha celebrado la apuesta que ha hecho Catalunya por este sector.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración del Edifici Estel, sede de AstraZeneca en Barcelona, en la que también han participado la ministra de Sanidad, Mónica García; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de AstraZeneca España, Rick R. Suárez.

También han estado presentes el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Salud, Olga Pané, entre otros.

Illa ha señalado que Catalunya es "un referente indiscutible en innovación en salud en Europa en todos los ámbitos": investigación, empresas, universidades, captación de fondos competitivos, publicaciones y ensayos clínicos.

Ha puesto en valor que el sector cuenta con 1.500 empresas y que es la octava región del mundo más activa en ensayos clínicos y la segunda en inversión tecnológica en salud.

Ha reivindicado el papel de la ciencia en el avance de la sociedad y la economía, y ha dicho que el retorno social de la ciencia es "evidente".

AGRADECIMIENTO A ASTRAZENECA

Illa ha agradecido a AstraZeneca la apuesta por Barcelona, que ha explicado que comenzó en medio de la pandemia del Covid-19 y ha dicho que esta apuesta "ha dado resultados positivos".

Ha asegurado que para que haya una apuesta de este tipo, debe haber un país entero detrás, y ha subrayado que AstraZeneca también colabora con una cátedra con la Universitat de Lleida.

El presidente ha puesto en valor el Edifici Estel, sede del Hub Global de la empresa, que ha dicho que está "abierto a las personas y las oportunidades".

"Estoy seguro de que el Edifici Estel será un símbolo de la Catalunya que construimos", ha dicho, y ha añadido que une los valores de talento, innovación, convivencia, ciencia y humanismo.

COLLBONI

Collboni ha reivindicado la salud como "un bien público a proteger y potenciar" y ha celebrado que AstraZeneca haya escogido Barcelona como la sede de su Hub Global.

"Es un día feliz para Barcelona, para aquellos que creemos en la ciencia", ha añadido Collboni, que ha subrayado que Barcelona apuesta por la economía del conocimiento, la ciencia, la salud y el progreso.

Ha agradecido a AstraZeneca haber apostado por Barcelona, incluso en "momentos en que las cosas no eran tan obvias, en las que había incertidumbre".

El alcalde ha puesto en valor que los avances científicos que se hagan en el edificio revertirán en un sistema público sanitario que "garantizará que sean repartidos equitativamente a toda la ciudadanía".