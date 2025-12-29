Illa destaca la colaboración en la candidatura de la gigafactoría de IA de Móra la Nova (Tarragona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firma el libro de honor en Móra la Nova (Tarragona) - GOVERN

TARRAGONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado este lunes la "colaboración y el diálogo entre administraciones" en la presentación de la candidatura de Móra la Nova (Tarragona) para acoger una gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA).

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, tras reunirse con el alcalde, Jesús Álvarez, al que le ha agradecido su predisposición y su labor de mejora de los servicios públicos.

Illa ha visitado también este lunes La Selva del Camp (Tarragona), donde también se ha reunido con el alcalde, Josep Masdeu, y posteriormente visitará el final de las obras del pantano de Guiamets (Tarragona).