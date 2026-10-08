Illa destaca el vínculo económico entre México y Catalunya y ve puentes "a construir y reforzar"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el foro ‘Catalunya i Mèxic: connectant oportunitats’ - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha destacado los vínculos económicos que existen entre México y Catalunya, y ha afirmado que hay "puentes interesantes a construir y reforzar" entre ambos territorios.

Lo ha dicho durante la apertura del foro 'Catalunya i Mèxic: connectant oportunitats' que se ha celebrado este jueves en Barcelona y ha contado con la presencia del presidente de BBVA, Carlos Torres, y de una delegación de una cuarentena empresarios del país que ha visitado la ciudad durante la última semana.

Illa ha explicado que, en el contexto de la actualización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, "Catalunya quiere jugar su papel", y ha recordado a los empresarios presentes que Catalunya es casi un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) del España, una quinta parte de la población del país y el 26% de las exportaciones.

Ha destacado el posicionamiento de la economía catalana en sectores de vanguardia y también su diversificación, a través del peso del turismo, del sector de la automoción, la química o del primario y de la industria: "Creo que aquí hay puentes a construir a reforzar", ha asegurado Illa.

También se ha referido a la importancia de las empresas familiares en los tejidos empresariales de ambos territorios como un punto más de unión entre México y Catalunya, y ha defendido que es un modelo que aporta visión a largo plazo y arraigo territorial entre las empresas.

Finalmente, Illa ha explicado que existe una relación de fraternidad entre ambos, que ha vinculado con el exilio republicano al país latinoamericano, y que ha calificado como "el mejor sustrato", junto al interés económico mutuo, para seguir construyendo la relación entre ambos países.

TORRES

En el marco de la visita de la delegación de empresarios mexicanos a Catalunya, Torres ha explicado que ambos territorios "tienen mucho que ofrecerse" y la visita ha ofrecido la oportunidad de conectar empresas y personas para explorar oportunidades de colaboración e inversión en ambos países.

Ha añadido que estos vínculos empresariales también necesitan marcos institucionales sólidos y confianza mutua, especialmente, ha dicho, en el entorno geopolítico actual, en el que "las relaciones económicas estables y de confianza adquieren todavía más valor".

Torres ha calificado de "sólida" la relación ya existente entre ambos países, con más de 2.000 millones de euros de exportaciones catalanas a México y 1.500 empresas exportadoras y otras 380 compañías implantadas en el país latinoamericano.

"Catalunya y México tienen mucho que ofrecerse. Son dos economías con una fuerte vocación empresarial e internacional. México, como una potente base industrial y manufacturera, profundamente integrada en las cadenas de valor de Norteamérica. Y Catalunya, también una economía industrial y exportadora, con uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del sur de Europa", ha defendido.