Illa dice que los extremismos "ponen en riesgo" la prosperidad de Catalunya

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que los discursos extremistas "ponen en riesgo" la prosperidad de Catalunya.

Lo ha dicho este martes en la entrega de los Premis i Medalles d'Honor de la patronal, en un acto que ha contado con la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull, y los consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper y Ramon Espadaler.

También han estado presentes la presienta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, entre otros.

Illa ha añadido que los discursos contra los inmigrantes "van contra" esta prosperidad y ha añadido que Catalunya se juega el futuro en los barrios, en facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la seguridad.

Por otro lado, ha celebrado el fracaso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell: "El desenlace de la OPA es una buena noticia para Catalunya".

PROYECTOS DE PAÍS

Illa ha asegurado que el Govern "garantizará todos los grandes proyectos de país" y ha nombrado la ampliación del Aeropuerto, el Pla de Barris o el Estatut de municipis rurals como ejemplos.

Ha llamado a "ampliar la ambición" de Catalunya y que la visión empresarial se amplíe a todos los campos, ya que, textualmente, sin valores, colaboración, convivencia y prosperidad compartida es un país sin esperanza.

El presidente ha apuntado que Catalunya es un lugar estable, lo que facilite que las empresas apuesten por la economía catalana para crear riqueza.