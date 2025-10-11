Illa dice que el Govern está preparado para cooperar en la "asistencia" a la población de Gaza

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (Archivo) - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este sábado que el Govern está preparado para ofrecer cooperación en la "asistencia" a la población civil de Gaza, así como en la reconstrucción del territorio.

Durante su conferencia en Cervera (Lleida) 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida', ha dicho que reciben las negociaciones para un acuerdo de paz "con esperanza para poner fin a tanto sufrimiento".

"Esperemos que permitan, en primer lugar, atender la emergencia humanitaria, y, en segundo lugar, que fomente una paz estable y una solución justa para un futuro de convivencia", ha dicho.