Illa emplaza a Vox a condenar los ataques en Torre Pacheco: "En Catalunya, quien la hace la paga"

"Ley y orden. Esto es lo que hacemos en Catalunya"

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha emplazado este miércoles a Vox a condenar los ataques en la localidad murciana de Torre Pacheco, dejando claro que "en Catalunya, quien la hace la paga".

"Usted que defiende la deportación masiva de inmigrantes, responda: ¿Condena o no la cacería de personas? ¿Condena o no los ataques a comercios y trabajadores? ¿Condena o no saltarse la ley?", ha preguntado al líder de Vox, Ignacio Garriga, en la sesión de control del Parlament.

Todo ello después de que Garriga haya vinculado de nuevo delincuencia con inmigración, asegurando que "no paran de repetirse incidentes violentos" protagonizados por este colectivo fruto, a su juicio, de las políticas migratorias promovidas en los últimos 40 años.

"Estamos hasta las narices de sus mentiras y manipulaciones", ha añadido Garriga, al que Illa ha reiterado con que todos los que se saltan la ley sufren las consecuencias de ello, con independencia del lugar en el que haya nacido, de su condición social y su religión.

"Dónde sea, los vamos a buscar. En Mataró o en Rentería. Quien la hace, la paga. Ley y orden. Esto es lo que hacemos en Catalunya", ha recalcado el presidente catalán, dejando claro que no permitirá que se intente romper la convivencia de los ciudadanos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, que ha defendido que "no puede culpar por unos hechos de una persona o de un grupo de personas a todo un colectivo, sea por razón de su origen, aspecto o de cualquier otro".

"Torre Pacheco es el fruto de una ingeniería del odio, de una acción organizada de la extrema derecha en las redes. Y no se puede tolerar en una sociedad democrática, la persecución de alguien por su aspecto, acento y su procedencia", ha subrayado Pedret, tras asegurar que combatirán las ideologías extremistas y del odio, incluidas las de la extrema derecha.

Aunque no ha hecho mención de los incidentes en Torre Pacheco, la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusado al Govern de "regalar millones de euros a Marruecos y otros países forasteros en conceptos estrafalarios de cooperación feminista".

"Los barones del PSOE viajan mucho, pero a lo mejor toca que abandonen los hoteles caros y las prostitutas de lujo y aterricen en Irán o Afganistán. Puede que si prueban de primera mano el islam político no usen nuestros impuestos para patrocinarlo", ha destacado.

"GOVERN NO FINANCIA EL TERRORISMO"

Ante ello, Illa le ha advertido de que vigilara con sus afirmaciones hechas en sede parlamentaria porque "el Govern no financia el terrorismo, lo persigue y lo combate", y ha asegurado que mantendrán la política de cooperación que llevan a cabo con el objetivo de alcanzar el 0,7% del presupuestos.

Tras defender que el Govern estará al lado de los catalanes que vean vulnerados sus derechos, ha preguntado a Orriols: "¿Cree que hay catalanes nacidos en Marruecos o fuera de Catalunya? ¿Considera catalanes a las personas que viven aquí y que han nacido fuera?".

Sin responder a estas preguntas, la líder de AC ha emplazado a Illa a ir a Soto del Real o Brians y a leerse el Código Penal "dadas las implicaciones del caso Koldo y del caso Ábalos", afirmaciones que ha recriminado el presidente de la Generalitat.