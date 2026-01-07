Illa encabeza un minuto de silencio del Govern por un matricidio en el Vendrell (Tarragona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza un minuto de silencio por un matricidio en el Vendrell (Tarragona) - GOVERN

TARRAGONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este miércoles un minuto de silencio de condena en la plaza de Sant Jaume de Barcelona por el asesinato de una mujer en el Vendrell (Tarragona) el pasado 31 de diciembre, a manos de su hijo.

Los Mossos d'Esquadra encontraron en el domicilio de la mujer asesinada al hombre, de 37 años, al que detuvieron por su presunta relación con los hechos, y la Generalitat confirmó que se trataba de un feminicidio, por lo que en 2025 hubo un total de 11 víctimas de violencia machista.

Han participado del acto de recuerdo y repulsa que ha tenido lugar ante el Palau de la Generalitat también los consellers del Govern.