Illa sobre endurecer las penas por tenencia de armas: "Estamos trabajando en este campo"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras una reunión, en la sede del PSOE de Extremadura, a 17 de septiembre de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern está trabajando con el Gobierno central sobre el endurecimiento de las penas por la tenencia y exhibición de armas: "Estamos trabajando en este campo", ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en Mérida.

"Desde hace unos días, meses, estamos trabajando en ello. Y en este momento no quiero decir más, porque son trabajos que cuando tengan resultados concretos y datos concretos, los daremos a conocer", ha expresado.

Ha añadido que va en la línea que mantiene el Govern de "ser muy exigentes en el respeto a la convivencia" y al mantenimiento del orden público.