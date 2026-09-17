Illa sobre endurecer las penas por tenencia de armas: "Estamos trabajando en este campo"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras una reunión, en la sede del PSOE de Extremadura, a 17 de septiembre de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España).
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras una reunión, en la sede del PSOE de Extremadura, a 17 de septiembre de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press
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Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 13:41
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MÉRIDA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern está trabajando con el Gobierno central sobre el endurecimiento de las penas por la tenencia y exhibición de armas: "Estamos trabajando en este campo", ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en Mérida.

"Desde hace unos días, meses, estamos trabajando en ello. Y en este momento no quiero decir más, porque son trabajos que cuando tengan resultados concretos y datos concretos, los daremos a conocer", ha expresado.

Ha añadido que va en la línea que mantiene el Govern de "ser muy exigentes en el respeto a la convivencia" y al mantenimiento del orden público.

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