Illa envía un "mensaje de solidaridad" a los afectados por los incendios en Madrid y Ávila

13420e3245b34ae4ec6a9b3b16e1f49c.jpg - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviado un "mensaje de solidaridad" a los ciudadanos desplazados y evacuados por los incendios en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios desde Hanoi (Vietnam), en el marco de su viaje a Vietnam y Singapur para reforzar las relaciones institucionales y comerciales con estos países del sudeste asiático.

Illa ha recordado que el Govern ha enviado a la Comunidad de Madrid un equipo de analistas del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) para ayudar en las tareas contra estos fuegos.