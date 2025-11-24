Illa expresa su "máximo respeto" hacia la Justicia, que ve compatible con el derecho a opinar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el Día de la Justicia celebrado en el Palau de la Generalitat este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su "máximo respeto y confianza" hacia el Poder Judicial y ha dicho que esto no es contrario al derecho a opinar.

Así lo ha manifestado este lunes en un acto en el Palau de la Generalitat con motivo del Día de la Justicia, en el que se han entregado 19 medallas de honor y 2 Premis Justícia por servicios excepcionales a la justicia, así como 27 menciones honoríficas a personas, colectivos, entidades e instituciones por su aportación a este ámbito en Catalunya.

Illa ha reiterado en varias ocasiones durante el discurso su máximo respeto y confianza, tanto personal como desde el Govern, hacia el Poder Judicial, del que ha dicho que es un poder básico en todo estado democrático y ha enfatizado: "Soy consciente de las palabras que escojo hoy".

No obstante, ha señalado que "no es contrario ni está en contradicción ni oposición con el derecho a opinar", y ha añadido que el derecho a recurrir es un reconocimiento ante la posibilidad de un error en el ámbito judicial y que esto no va en detrimento de la calidad de las sentencias o de las resoluciones dictadas, en sus palabras.

LOS PREMIOS

Los 2 Premis Justícia han sido otorgados a la Associació de Professionals de Mediació de Conflictes de Catalunya y al abogado y expolítico catalán, ponente de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca Junyent.

En su discurso, Roca Junyent ha subrayado que "la polarización política no puede llegar nunca a la justicia" porque una sociedad políticamente polarizada no tiene límites en su peligrosa ambición y, a menudo, quiere invadir o condicionar el campo sagrado de la independencia judicial, en sus palabras textuales.

"Constatamos una peligrosa desaparición social del valor de la presunción de inocencia", ha añadido Roca Junyent, que ha recordado que costó muchos siglos ganarla y que hoy, frívolamente, no está siendo respetada.

RETOS FUTUROS

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha manifestado que este año ha estado marcado por un "intenso impulso en la mejora de los equipamientos judiciales", por la implementación del plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona y, sobre todo, por la implantación de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial, cuya última fase entrará en vigor el 31 de diciembre.

El conseller ha añadido que la Ley de Eficiencia Judicial es una "condición necesaria, pero no suficiente" para resolver el colapso que en muchos ámbitos, territorios y jurisdicciones sufre Catalunya, y que, por eso, ya han trasladado estas necesidades tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al Ministerio de Justicia.

Como nuevos retos, una vez superado el 31 de diciembre, Espadaler ha enumerado la digitalización en el ámbito penal, así como el impulso del uso del catalán en el ámbito de la justicia, del que ha dicho que "no es un capricho, sino un derecho" de los ciudadanos.

Al acto han asistido el expresidente de la Generalitat, José Montilla; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; el director de la Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, así como miembros de la sala del Gobierno del TSJC, diputados y diputadas del Parlament y otros representantes públicos.