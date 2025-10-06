Illa expresa su "satisfacción" por el retorno de los activistas de la Flotilla

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, llega a la clausura de la jornada 'El derecho a la vivienda: retos y soluciones' de elDiario.es, en el Palau Robert de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su "satisfacción" por el retorno, sanas y a salvo, de las personas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla y que llegaron este domingo a los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Ha valorado también que, según las últimas noticias, el resto de miembros de la Flotilla y ciudadanos españoles y catalanes puedan volver, este lunes en una jornada sobre vivienda organizada por 'elDiario.es'.

Illa ha reiterado la posición del Govern en relación "al genocidio de Gaza" y ha pedido que se garantice una solución y una paz y duradera, que a su juicio pasa por los dos estados.