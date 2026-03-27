Illa felicita a Cuerpo y Arcadi España y señala los "retos trascendentales" de Catalunya y España

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado este viernes al nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al recientemente nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, y ha señalado los "retos trascendentales" de Catalunya y España.

"Tenemos por delante retos trascendentales para seguir generando prosperidad compartida, social y territorial en Catalunya y en España, y para liderar una Europa fiel a sus valores y a su modelo social", ha afirmado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press tras el nombramiento de ambos.

En otro mensaje, Illa ha agradecido a la exvicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero su "compromiso y valentía" en favor de una España plural.

"Gracias también a María Jesús Montero por tu compromiso y valentía en favor de una España plural, solidaria y justa, donde Catalunya y el resto de comunidades podamos desplegar todas nuestras capacidades", en referencia implícita a los avances en el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con el Govern y con ERC.

Montero --y a partir de ahora España-- ha sido la encargada de negociar este nuevo modelo de financiación que ERC y el PSC pactaron para la investidura de Illa, que todavía debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, sin que todavía tenga garantizados los apoyos.

Además, Hacienda también es el ministerio que debe abordar el traspaso de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, según lo pactado entre socialistas y republicanos, carpeta en la que no ha habido avances significativos a pesar de ser, inicialmente, condición indispensable de ERC para aprobar los Presupuestos de Illa.